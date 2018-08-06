رئيس مجلس إدارة طيران الخليج ونائب الرئيس التنفيذي للناقلة يستقبلان الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين المنامة في 06 أغسطس / بنا / استقبل كل من وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة طيران الخليج سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، و نائب الرئيس التنفيذي لطيران الخليج القبطان وليد عبد الحميد العلوي، الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد حسن الحلواجي يرافقه عدد من اعضاء الأمانة والسيدة سوسن العرادي رئيس نقابة عمال طيران الخليج.



وخلال اللقاء تم بحث عدد من القضايا المتعلقة بالشأن العمالي، مشيداً سعادة الوزير بالعمل النقابي في مملكة البحرين الذي شهد تطوراً كبيراً وملحوظاً والذي يهدف إلى تطوير آفاق التعاون مع مختلف الجهات في مجال العمل والعمال من أجل خلق بيئة عمل مستقرة تحقق مصالح أصحاب العمل والعمال. كما أكد سعادة الوزير استعداد طيران الخليج وبشكل دائم لتقديم كل أوجه الدعم للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، منوهاً في هذا الصدد إلى حرص الناقلة الوطنية على التنسيق والعمل المشترك لتحقيق رؤى واستراتيجيات الحكومة الموقرة.



ويعد هذا العام هو #عام_التغيير لطيران الخليج حيث ستشهد الناقلة في 2018، وصول 5 طائرات بوينغ من طراز 9-787 دريملاينر وطائرة إيرباص من طراز A320neo. وتخدم طائرة طيران الخليج بوينغ 9-787 دريملاينر الجديدة خط البحرين – لندن هيثرو عبر رحلتين يوميتين، مما يوفر قدرة استيعابية أكبر ومنتجات وخدمات متطورة وممتازة. وستضمن طلبيات الطائرات القادمة لطيران الخليج احتفاظها بأحد أصغر أساطيل الطائرات في المنطقة مع الاعتماد على موثوقيتها الحائزة على الجوائز، والتزامها بمواعيد الرحلات، وأفضل وأجود المنتجات والخدمات. في العام 2018، دشنت طيران الخليج رحلاتها إلى ست وجهات جديدة هي بنغالور وكاليكوت في الهند، والإسكندرية وشرم الشيخ في مصر، والدار البيضاء في المغرب، وباكو في أذربيجان.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1409 جمت 06/08/2018





عدد القراءات : 79 اخر تحديث : 2018/08/06 - 17 : 05 PM