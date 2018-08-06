المعسكر الصيفي العاشر يواصل فعالياته بزيارات ومحاضرات متنوعة‎ المنامة في 6 اغسطس / بنا / ضمن فعاليات برنامج المعسكر الصيفي العاشر الذي تنظمه الأكاديمية الملكية للشرطة بالتعاون مع صندوق العمل "تمكين" قام الطلبة بزيارة إلى هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، حيث تعرفوا خلال الزيارة على طبيعة عمل الهيئة و أقسامها ودورها المهم والحيوي في خدمة مؤسسات وأفراد المجتمع و ذلك بهدف زيادة التفاعل والمشاركة المجتمعية .



اما الزيارة الثانية لطلبة المعسكر ، فكانت إلى مؤسسة انجاز البحرين حيث تعرفوا خلالها على أهداف المؤسسة و رسالتها في مجال إلهام و إعداد الشباب البحريني للنجاح في الاقتصاد العالمي وتمكين الشباب البحريني من معرفة طبيعة ومفاهيم سوق العمل والاقتصاد وريادة الأعمال .



كما تم تنفيذ برنامج "ملازمة الوظائف" الذي يهدف إلى تلبية احتياجات طلبة المرحلة الثانوية من خلال جلسات إثرائية تفاعلية وأنشطة عملية تهدف إلى تزويد الشباب بمهارات الإعداد لسوق العمل اللازمة للبحث والحصول على الوظيفة المناسبة ووضع استراتيجيات لمواصلة التعليم واستغلال الفرص المهنية.



واشتملت فعاليات اليوم العديد من المحاضرات .. ففي محاضرة بعنوان " المحسن" تناولت كيفية تعزيز ثقافة الإحسان لدى الشباب بالكشف عن دور الإحسان وأهميته في بناء مجتمع محسن يساهم في تحقيق التكافل الذاتي والانخراط في المجتمع، فيما كانت المحاضرة الثانية بعنوان "الشخصية الواثقة" حيث تم من خلالها التطرق إلى تعزيز مفاهيم التقدير الذاتي و الوعي والاهتمام بالمظهر وفنون اتخاذ القرار والتدريب على الخطاب الحماسي من خلال أنشطة وتمارين وعرض الكتروني.



وفي المحاضرة الأخيرة بعنوان " مهنة صيد الأسماك في البحرين" تم اطلاع الطلبة على نبذة تاريخية حول الطرق الصحيحة لصيد اللؤلؤ في البحرين وكيفية استخدام أدوات الغوص قديما كما تم تعريف الطلبة بطرق الصيد و أسماء المصائد والأوقات الصحيحة لصيد الأسماك خلال العام وتعرفيهم بأهم الأسماك المشهورة في البحرين وكيفية استخدام أدوات السلامة على القارب وذلك بهدف تعريف الجيل الحديث كيف عاش آباؤهم قديماً بامتهان صيد الأسماك واللؤلؤ في مملكة البحرين.







م.ف.ق/س.ي



بنا 1407 جمت 06/08/2018





عدد القراءات : 80 اخر تحديث : 2018/08/06 - 16 : 05 PM