مسؤول عسكري كويتي يبحث في سلطنة عمان تعزيز التعاون العسكري مسقط في 6 اغسطس /بنا/ أجرى آمر القوة البحرية الكويتية اللواء الركن بحري خالد عبدالله اليوم الاثنين سلسلة مباحثات مع عدد من المسؤولين العسكريين في

سلطنة عمان تركزت على سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين.



وذكرت وكالة الانباء الكويتية ان اللواء عبدالله والوفد المرافق له بحث في اطار زيارة يقوم بها حاليا الى مسقط مع رئيس اركان قوات السلطان المسلحة الفريق الركن احمد النبهاني عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.



كما أجرى مباحثات مماثلة مع الامين العام في وزارة الدفاع العمانية محمد الراسبي وقائد البحرية العمانية اللواء الركن بحري عبدالله الرئيسي بحضور عدد من

كبار ضباط قوات السلطان المسلحة العمانية.







س.ي



بنا 1354 جمت 06/08/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/08/06 - 06 : 05 PM