خفر السواحل الكويتي يتمكن من احباط تهريب ربع طن من الحشيش الى البلاد الكويت في 6 اغسطس / بنا / تمكنت الإدارة العامة لخفر السواحل من إحباط عملية تهريب ضخمة كانت تهدف إلى إدخال ربع طن من مادة الحشيش إلى البلاد عن طريق البحر.

ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن بيان لوزارة الداخلية الكويتية انه وردت معلومات سرية إلى إدارة الأمن البحري التابعة للإدارة العامة لخفر السواحل تفيد بإدخال كمية كبيرة من المخدرات عن طريق البحر.



وأضافت انه بعد التأكد من صحة المعلومات وجمع البيانات والتحريات اللازمة وأخذ الإذن القانوني تم رصد لنج في البحر على متنه خمسة أشخاص وإيقافه وتفتيشه.



وأوضحت انه عثر على 248 قطعة يشتبه أنها من مادة الحشيش تقدر بربع طن وبناء عليه تم تحريز الكمية المضبوطة والتحفظ على المتهمين لإحالتهم إلى جهة الاختصاص

لاستكمال الإجراءات القانونية.



وأكدت الوزارة أن الإدارة العامة لخفر السواحل بالمرصاد لأي محاولة للعبث بأمن البلاد ومنع أي محاولات للتسلل والتهريب.





ع ذ



بنا 1345 جمت 06/08/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/08/06 - 54 : 04 PM