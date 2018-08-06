مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع برنامجين لتقديم الخدمات الصحية والتغذوية والمياه البيئي لنازحي الحديدة الرياض في 6 أغسطس /بنا/ وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمقره في الرياض اليوم الاثنين برنامجين تنفيذيين مع مؤسسة طيبة للتنمية لتقديم الخدمات الصحية والتغذوية والمياه والإصحاح البيئي لنازحي محافظة الحديدة.



وقال مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم في تصريح صحفي إن البرنامجين الموقعين اليوم يأتيان استمرارا للبرامج الإغاثية والإنسانية التي يمولها ويتابعها المركز بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة ممثلة بوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية والشركاء المحليين والدوليين لتقديم الخدمات الصحية والتغذوية والمياه والإصحاح البيئي للأشقاء اليمنيين داخل اليمن.



وأضاف أنه سيجري من خلال هذين البرنامجين تقديم الرعاية الطبية والتغذوية من خلال العيادات الطبية التغذوية المتنقلة، بالإضافة إلى تأمين المياه الصالحة للشرب والاستخدام اليومي من خلال برنامج المياه والإصحاح البيئي لنازحي محافظة الحديدة وفق المعايير الدولية بإجمالي مبلغ وقدره ( 737.487.60 ) مليون دولار مبينا أن المركز يحرص على توفير الخدمات الأساسية لنازحي الحديدة في جميع القطاعات الإنسانية والإغاثية لحفظ كرامة الإنسان اليمني وتقديم الخدمات الضرورية والمحافظة على حياتهم بالإضافة إلى الحد من انتشار الأمراض والأوبئة ولحين عودتهم إلى بيوتهم .



وأشاد رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة طيبة للتنمية الدكتور عبدالرحمن أحمد خرد بالدعم اللامحدود الذي تقدمه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده لأبناء الشعب اليمني في مختلف القطاعات الإنسانية والإغاثية، مشيرا إلى أنه سيستفيد من مشروع العيادات الطبية التغذوية المتنقلة ومشروع الإصحاح البيئي والإمداد المائي 3500 مستفيد لكل مشروع من النازحين في محافظة الحديدة.



س.ي



بنا 1335 جمت 06/08/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/08/06 - 42 : 04 PM