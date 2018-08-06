رئيس مجلس الاوقاف السنية يستنكر الجريمة التي راح ضحيتها إمام مسجد بن شدة بالمحرق لمنامة في 06 أغسطس / بنا / استنكر سعادة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الاوقاف السنية الجريمة البشعة المؤسفة التي راح ضحيتها إمام مسجد بن شده بالمحرق مؤكدا على أن مثل هذه الجرائم غريبة وشاذة على المجتمع البحريني المسالم .



وتقدم الدكتور الهاجري بأحر التعازي و المواساة الى اسرة الفقيد سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر و السلوان.



كما أكد الدكتور الهاجري على كفاءة واحترافية وزارة الداخلية برئاسة معالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وقدرتها على الوصول للجناة الذين قاموا بهذه الجريمة البشعة وتقديمهم للعدالة.



وبين دور وزارة العدل والشئون الاسلامية والأوقاف في عملية تنظيم المساجد والجوامع في البحرين و الحفاظ عليها من كل ما يمسها بسوء وهي في ذلك تبذل أقصى جهودها في تطوير وتنظيم وخدمة بيوت الله عز وجل.



ودعا الى تحري الدقة في نقل المعلومات حول هذه الجريمة حتى تنتهي وزارة الداخلية من إجراء التحقيق واتخاذ كل ما يلزم باعتبارها الجهة المختصة في مثل هذه الحوادث.



أ.أ/س.ي



بنا 1305 جمت 06/08/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/08/06 - 17 : 04 PM