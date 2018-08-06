جلالة الملك يقوم بزيارة إلى القوة الخاصة الملكية المنامة في 06 أغسطس/ بنا / تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه هذا اليوم بزيارة إلى القوة الخاصة الملكية. يرافق جلالته العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي، والرائد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة.

ولدى وصول جلالته حفظه الله كان في الاستقبال سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان وقائد القوة الخاصة الملكية وعدداً من الضباط.



وخلال الزيارة أعرب رعاه الله عن تقديره لجميع رجال القوة الخاصة الملكية البواسل على ما يتحلون به من شجاعة وروح معنوية عالية وإخلاص في أداء الواجب وما يبدونه من سرعة الاستجابة والتأهب.



واعرب جلالته أيده الله عن تقديره لما يقوم به جميع رجال قوة دفاع البحرين الشجعان بالتكاتف مع أشقائهم من قوات التحالف العربي في عملية ( إعادة الأمل ) بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في التصدي للإرهاب ودعم الشرعية في اليمن الشقيق وتقديم الإغاثة الإنسانية لشعبها الكريم.



وقال جلالته : إن الأمم تنهض برجالها الأوفياء المخلصين وإن رجال قوة الدفاع حماة الوطن خير من يُعتمد عليهم في كل المهام المشرفة فهم الدرع المنيع لوطننا العزيز الذي يحمى نهضتنا الشاملة ودعماً وسنداً للأشقاء. فهم مثالاً للوطنية الصادقة، ويحق لنا أن نفخر بهم دائماً.



وكلف جلالته قائد وكبار ضباط القوة الخاصة الملكية بنقل تحياته وتقديره إلى جميع ضباط وضباط صف وأفراد القوة الخاصة الملكية البواسل في مختلف مواقع عملهم النبيلة، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.





ن.ف/س.ي



بنا 1303 جمت 06/08/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/08/06 - 49 : 04 PM