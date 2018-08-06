سمو رئيس الوزراء يؤكد وقوف البحرين مع السعودية في اجراءاتها لمواجهة التدخلات في شأنها الداخلي المنامة في 06 أغسطس / بنا / أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء تأييد مملكة البحرين للمملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لمواجهة أي تدخل في شأنها الداخلي ووقوفها بشكل تام وحازم مع السعودية ضد أية محاولة للمساس بسيادتها.



واعرب سموه لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم الاثنين عن الأسف للموقف الكندي كونه تدخلاً صريحاً وسافراً في شأن داخلي سعودي ويعد مخالفة لأبسط الأعراف الدولية والمواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول .





أ.أ/س.ي



بنا 1300 جمت 06/08/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/08/06 - 05 : 04 PM