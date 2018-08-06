سمو رئيس الوزراء يشيد بما توالي المملكة العربية السعودية بذله من عناية فائقة بالحجاج المنامة في 06 أغسطس / بنا / وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين إلى توفير كافة الخدمات والتسهيلات لحجاج مملكة البحرين لتمكينهم من أداء مناسكهم على أكمل وجه وأن تتخذ بعثة الحج البحرينية جميع الاستعدادات من خلال الفرق المشاركة في البعثة وتسهيل جميع العقبات التي قد تواجههم والسهر على توفير الخدمات اللازمة للحجاج بدءا من وصولهم إلى الديار المقدسة وحتى عودتهم للبلاد .

وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما توليه المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية من عناية فائقة في خدمة الحرمين الشريفين وبما تقدمه من خدمات وتسهيلات وبما تبذله من جهود جبارة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتيسير أداء المناسك عليهم وهي جهود مشكورة ميزت التاريخ المشرف للمملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين وأضافت عليه وأصبح عطاؤها ملموساً وبذلها مشكوراً ومحل إشادة وتقدير العالم .





أ.أ/س.ي



بنا 1237 جمت 06/08/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/08/06 - 42 : 03 PM