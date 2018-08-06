سمو رئيس الوزراء يستقبل سمو ولي العهد ويشددان على حرص الحكومة تبني المبادرات الاقتصادية التي تحقق التوازن المالي المنامة في 06 أغسطس / بنا / استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك صباح اليوم بقصر القضيبية.

وخلال اللقاء أكد سموهما أن الجهود الموحدة والعمل المشترك بين كافة اجهزة الحكومة في مواجهة التحديات بات ضرورة في خضم القضايا الإقليمية الاقتصادية الملحة، وشدد سموهما على حرص الحكومة بتبني المبادرات الاقتصادية التي تحقق التوازن المالي وتكفل استمرار النشاط الاقتصادي بوتيرته المتسارعة بما يحقق تطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.



وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الحرص على مراجعة السياسات وتقييم المبادرات بشكل دوري لضمان أن تكون متماشية مع متطلبات المرحلة وقادرة على التعامل مع تحدياتها، مشيرين سموهما الى أن العمل الحكومي منصب حاليا على تنمية الإيرادات من القطاعات غير النفطية من خلال دعم الصناعة والبناء والتشييد وتشجيع البرامج السياحية.



أ.أ/س.ي



بنا 1222 جمت 06/08/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/08/06 - 53 : 04 PM