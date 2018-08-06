جامعة الدول العربية ترحب بالاتفاق النهائي لتقاسم السلطة في جمهورية جنوب السودان القاهرة في 6 آب /بنا / رحبت جامعة الدول العربية بالاتفاق النهائي الذي وقع في الخرطوم لتقاسم السلطة في جمهورية جنوب السودان وإنهاء الحرب الأهلية الدائرة في البلاد.

وأثنى الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، في بيان اصدره اليوم الاثنين على هذه الخطوة المهمة والإرادة السياسية التي أبدتها الأطراف المتصارعة من أجل تجاوز كل النقاط الخلافية التي كانت تحول دون تحقيق السلام الشامل وإعادة الأمن والاستقرار وإتمام المصالحة الوطنية في جنوب السودان.



وأعرب عن أمله في أن يفضي هذا الاتفاق إلى طي صفحة الانقسام وإنهاء حالة الاقتتال الداخلي الذي شهده جنوب السودان طيلة الأعوام الخمسة الماضية، مشيدًا بصفة خاصة بموقف الرئيس سلفا كير واتفاقه مع قوى المعارضة على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، وعودة رياك مشار لتولي منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية.



كما أعرب أبو الغيط عن تقديره للجهود السياسية المهمة التي اضطلعت بها الحكومة السودانية بقيادة الرئيس عمر البشير في استضافة وتسيير مفاوضات السلام التي أفضت إلى التوقيع على هذا الاتفاق، وجهود الوساطة التي بذلها الاتحاد الأفريقي وهيئة الإيجاد والدول الإقليمية والمجاورة من أجل التوصل إلى حل دائم وشامل للنزاع في جنوب السودان.





س.ي



بنا 1221 جمت 06/08/2018





عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/08/06 - 25 : 03 PM