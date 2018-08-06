رئيس بعثة البحرين للحج : تكاتف الجهود يؤدي لإحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة للحجاج المنامة في 06 أغسطس/ بنا / رفع فضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان رئيس بعثة مملكة البحرين للحج أسمى آيات الشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ولصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، على ما تلقاه بعثة مملكة البحرين للحج من دعم مستمر، واهتمام بالغ، وتوجيهات سديدة ساهمت في تحقيق النجاح وحسن الأداء وإتقان العمل.

كما اشاد بما يلقاه حجاج بيت الله الحرام من المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين من اهتمام متميز وحسن وفادة من حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه، ممثلة في وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، والجهات ذات العلاقة في الديار المقدسة، بالإضافة إلى التعاون المثمر مع سفارة المملكة العربية السعودية في مملكة البحرين.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته بعثة مملكة البحرين الحج مؤخراً مع أعضاء البعثة لبحث كافة الاستعدادات لموسم الحج لعام 1439هـ، وأوصى القطان أعضاء البعثة بتقوى الله في الحل والترحال، والتعاون على البر والتقوى، وإشاعة روح الأخوة والمحبة بينهم، كمنتسبين لبعثة، رسالتها سامية، وهدفها نبيل.



ودعا الأعضاء إلى التعاون مع رؤساء اللجان، وقال لهم : لا تستصغروا أي خير تقدمونه، حتى الابتسامة في وجوه المراجعين، حيث اعتبرها الإسلام من الصدقات التي ستجدون ثمرتها يوم القيامة، لنتحلى جميعاً بالأخلاق الإسلامية، ونتعاون مع جميع أفراد البعثة، ونعطي الانطباع الطيب والجميل، للمراجعين من المقاولين والحجاج والضيوف، نعطي الانطباع الطيب، عن أداء أعضاء البعثة وخدماتها المقدمة، من حيث السرعة والجودة، لاسيما في ظل زيادة أعداد الحملات إلى 59 حملة، وأعداد الحجاج إلى 5625 حاجاً، ولنتذكر دوماً بأننا نمثل مملكة البحرين في أخلاقنا وتصرفاتنا".



ودعا القطان الأعضاء إلى ضرورة الالتزام بتعليمات البعثة التي من شأنها السعي لتقديم أفضل الخدمات للمراجعين من أصحاب الحملات والحجاج في الوقت المناسب والكيفية الملائمة، وإلى ضرورة مراجعة الرؤساء والمشرفين والأعضاء لإدارة البعثة (نائب رئيس البعثة أو الأمين العام للبعثة) في الأمور المستجدة والطارئة لحل المشكلات ووضع الحلول المناسبة وتقديم المقترحات، مؤكداً بأن إدارة البعثة يسرها أن تتلقى أي مقترح من شأنه تطوير الخدمات، وتحسين نوعية العمل، وإضافة ما يمكن للارتقاء بعمل بعثة مملكة البحرين للحج.



وأشاد القطان بجهود اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة برئاسة معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وحرصهم على تطوير الخدمات المقدمة للحجاج، وتحسين جودة الخدمة المقدمة من لجان البعثة أثناء موسم الحج، كما وجه شكره لفضيلة الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية والدكتور محمد طاهر القطان مدير إدارة الشؤون الدينية والسيد خالد المالود رئيس قسم شؤون الحج والعمرة بالوزارة وجميع الموظفين والعاملين معهم لتسهيل أمور الحجاج، مقدراً في الوقت ذاته جهود اللجنة الطبية في الحج ولجنة الكشافة وجميع اللجان العاملة في البعثة، مشيداً بدور المرأة البحرينية الريادي من خلال مشاركتها في خدمة حجاج بيت الله الحرام.



ولفت القطان إلى التعاون الذي تبديه وزارات وهيئات الدولة، منها على سبيل المثال لا الحصر، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة شؤون الإعلام، القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، ومستشفى قوة دفاع البحرين، جمعية الهلال الأحمر البحريني.



ودعا الله تعالى أن يسدد خطاهم، وأن يأخذ بأيديهم جميعاً إلى ما فيه الخير والصلاح، وأن يرزقهم جميعاً الإخلاص والقبول، وأن يعينهم على أن يرفعوا بعملهم هذا سمعة مملكة البحرين، وأن يبرزوا وجه البحرين المشرق، وأن يحفظهم الله في حلهم وترحالهم، ويحفظ الحجاج من كل سوء، ويحفظ مملكة البحرين قيادةً وشعباً.





ل.ب/س.ي



بنا 1203 جمت 06/08/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/08/06 - 10 : 03 PM