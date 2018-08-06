أمانة العاصمة تزيل 160 ألف طن من المخلفات خلال ستة اشهر المنامة في 6 أغسطس/ بنا / ذكرت أمانة العاصمة انها ازالت حوالي 160 ألف طن من المخلفات من مختلف مناطق محافظة العاصمة من الفترة يناير وحتى يوليو الماضي تنوعت ما بين مخلفات منزلية وأنقاض بناء ومخلفات تجارية وزراعية وصناعية.



واوضحت الأمانة ان مخلفات البناء احتلت المرتبة الاولى من اجمالي كمية المخلفات المزالة من العاصمة خلال الستة شهور الاولى من العام الحالي حيث بلغت كميتها (12,750.920) طن تليها في المرتبة الثانية المخلفات التجارية والزراعية والتي بلغت (10522.0) طنا، وجاءت نتيجة التزام المقاولين بوضع حاويات مخلفات البناء، وتنظيفها بعد الانتهاء من اعمالهم الانشائية، من ثم المخلفات الزراعية وقد بلغت (8093.5) طنا، بالإضافة الى مخلفات كنس الشوارع والتي بلغت (26,526.400) طن.



ومن منطلق مسؤولية امانة العاصمة في الحفاظ على النظام وتعزيز سلطة الرقابة ومنع انتشار المخالفات العشوائية للمحافظة على المظهر الحضاري في محيطها الجغرافي، تواصل الأمانة سعيها للوصول إلى أعلى مستويات الجودة في النظافة العامة من خلال خططها وبرامجها التوعوية والتطويرية إلى أن يزداد الوعي العام بأهمية تقليل كمية المخلفات من اجل المحافظة على البيئة وتعزيزا لمعايير التنمية المستدامة.



واهابت أمانة العاصمة بالمواطنين والمقيمين التعاون في تطبيق استراتيجيات تدوير بعض المخلفات والاستفادة منها، وضرورة التقيد بوقت اخراجها من الساعة 8 مساء الى 4 صباحا ووضعها في حاويات القمامة المخصصة لها وتفادي رميها في الشوارع أو بجانب المنازل منعا لتمزقها والعبث بها من قبل الحيوانات السائبة الأمر الذي يعكس منظرا غير حضاري ويلحق الأذى البيئي والتلوث البصري بالأهالي القاطنين في المنطقة.



يذكر أن أمانة العاصمة تطبق خطة توعوية بإعادة تدوير المخلفات المنزلية وذلك للحد من المخلفات.





ل.ب/س.ي



بنا 1157 جمت 06/08/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/08/06 - 21 : 03 PM