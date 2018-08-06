الرئيس الفلسطيني يرفض التدخل الكندي في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية رام الله في 6 اغسطس/بنا/ أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس وقوف الشعب الفلسطيني وقيادته إلى جانب المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.





ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن الرئيس الفلسطيني اليوم الاثنين رفضه وإدانته للتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية من أية جهة كانت معتبرا ذلك مسا في سيادة المملكة على أرضها وشعبها.



وأكد الرئيس عباس رفضه وإدانته للتدخل الكندي في شؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، واصفا ذلك بالتدخل السافر داعيا الدول العربية إلى الوقوف لجانب المملكة برفض وإدانة التدخل الكندي في شؤونها الداخلية.



س.ي



بنا 1136 جمت 06/08/2018





عدد القراءات : 77 اخر تحديث : 2018/08/06 - 40 : 02 PM