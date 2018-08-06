العويشق يناقش القضايا الإقليمية مع السفير الهولندي لدى السعودية الرياض في 06 أغسطس / بنا / التقى الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع السفير الهولندي السيد يوست رنتشس لدى المملكة العربية السعودية، مساء أمس، بمقر الأمانة العامة بالرياض.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة القضايا الإقليمية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتصدي للتدخلات الإيرانية، كما تمت مناقشة المساعدات التي تقدمها هولندا لليمن، والمؤتمر عالي المستوى عن مرجعيات الحل السلمي في اليمن، الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس التعاون في 13 أغسطس، وتشارك فيه هولندا.



وأكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات على أهمية العلاقات بين مجلس التعاون وهولندا، أحد أهم الأعضاء في الاتحاد الأوربي ومنظومة البنلوكس، التي تربطها علاقات تاريخية مع دول المجلس وتشترك معها في الرؤى في عدد من القضايا الهامة، كما دعا السفير الهولندي الأمانة العامة للاستفادة من الفرص التي يقدمها المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة خارجية هولندا.





أ.ا.ش/و.ش



بنا 1017 جمت 06/08/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/08/06 - 44 : 01 PM