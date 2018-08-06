بمناسبة حصوله على لقب سفير النوايا الحسنة للشؤون الإنسانية.. سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة يشيد بعطاءات مصطفى السيد المنامة في 6 أغسطس/ بنا / هنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية، بمناسبة تنصيبه سفيراً للنوايا الحسنة للشئون الإنسانية، بترشيح من مؤسسة المنجزين العرب واعتماد وزارة الخارجية البحرينية و الخارجية المصرية.

بهذه المناسبة أشاد سموه بجهود الدكتور مصطفى السيد في تنفيذ التوجيهات السامية لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وأداءه لمختلف المهام الموكلة إليه في العمل التنموي والخيري والإنساني داخل وخارج مملكة البحرين، وما يقوم به من جهود كبيرة لدعم الشعوب المنكوبة و المتضررة من الكوارث الطبيعية و الحروب من مختلف دول العالم ، مثمناً سموه اسهامات الدكتور مصطفى السيد وعطاءاته في الارتقاء بالعمل الخيري والإنساني وتطويره.



من جانبه توجه سعادة الدكتور مصطفى السيد بخالص الشكر والتقدير والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على دعم جلالته ورعايته للعمل الخيري والإنساني وتكليفه بالعمل على خدمة الأيتام والأرامل والمحتاجين داخل وخارج البحرين في المؤسسة الخيرية الملكية والتي خطت من خلال دعم جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه و دعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة خطوات كبيرة في العمل الخيري المهني المنظم ووصلت إلى العالمية في خدماتها الانسانية لشعوب العالم دون تمييز.



كما تقدم سعادته بخالص الشكر والتقدير إلى الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية حفظهم الله جميعاً وأبقاهم ذخراً لبلادنا الحبيبة على مواقفهم المشرفة ودعمهم الكبير وللعمل الخيري في مملكتنا الغالية وخارجها.



واشاد سعادته بدعم من وزير الخارجية معالي الشيخ خالد بن احمد آل خليفة ودعم سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية و وزيرة الصحة ، مثمنا دعم الشعب البحريني الكريم لأنشطة المؤسسة الخيرية الملكية.



وخلال حفل تنصيب سعادة الدكتور مصطفى السيد سفيراً للنوايا الحسنة للشئون الإنسانية في حفل أقيم في جمهورية مصر العربية بحضور سعادة الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية وعضو مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية سلمان مهنا الدوسري.



وهنأ سعادة الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة سعادة الدكتور مصطفى السيد على حصوله لقب سفير النوايا الحسنة للشئون الإنسانية، مشيداً سعادته بجهود جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وبدعم سمو رئيس الوزراء و سمو ولي العهد وسمو الشيخ ناصر في الاهتمام بالعمل الخيري والإنساني داخل وخارج مملكة البحرين، مبيناً أن الدكتور مصطفى السيد يمثل نموذجاً يحتذى به من خلال ما قدمه خلال سنوات من العمل الجاد والكفاح والإبداع لخدمة الوطن، وهو يعتبر من أبناء مملكتنا الغالية ورمز للعديد من أبناء البحرين المخلصين الذين ساهموا في بناء هذا الوطن المعطاء وتحقيقه للعديد من النجاحات.



كما توجه فضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية بخالص التهاني والتبريكات إلى سعادة الدكتور مصطفى السيد، مشيرا الى أن ما يحصده من نجاحات ومناصب وشهاداته هو أهل لها، مؤكداً فضيلته بأن الدكتور مصطفى السيد يعبر نموذجاً مشرفاً لمملكة البحرين التي حباها المولى عز وجل بقائد يحب شعبه ويشجعهم على الإبداع والتميز.



والجدير بالذكر بانه تم اختيار سعادة الدكتور مصطفى السيد كرم بجائزة المنجز المبدع العربي لعام 2017 وتم اصدار موسوعة الانجازات والأرقام القياسية العربية بهذه المناسبة تتصدرها صورة احتوت على أبرز الانجازات التي حققها الدكتور مصطفى السيد في حياته وتقرير عن أنشطة شخصيات عربية ساهمت في خدمة الإنسانية في مجالات مختلفة.







ل.ب/و.ش



بنا 0943 جمت 06/08/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/08/06 - 54 : 12 PM