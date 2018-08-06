جلالة الملك المفدى يتلقى برقية شكر جوابية من الرئيس الجزائري المنامة في 06 أغسطس / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، برقية شكر جوابية من أخيه فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وذلك رداً على برقية جلالته المهنئة له بمناسبة ذكرى يوم استقلال الشعب الجزائري.

أعرب فخامة الرئيس الجزائري فيها عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على مشاعر جلالته الطيبة الصادقة، متمنياً لجلالته موفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها المزيد من التقدم والازدهار. ‎





أ.ا.ش/و.ش



بنا 0944 جمت 06/08/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/08/06 - 53 : 12 PM