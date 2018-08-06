حميدان يبحث مع جمعية مدينة عيسى التعاونية الاستهلاكية تطوير العمل التعاوني المنامة في 06 أغسطس/ بنا / التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن حمد علي حميدان، برئيس مجلس إدارة جمعية مدينة عيسى التعاونية الاستهلاكية، المهندس مجدي جاسم النشيط، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك يوم أمس في مكتبه بالوزارة.

وخلال اللقاء، تم بحث عدد من المسائل المتعلقة بسبل تطوير الحركة التعاونية في مملكة البحرين وقد تم تقديم تقرير إنجازات الجمعية خلال العام الماضي لسعادة الوزير، كما تم توجيه الدعوة له لرعاية حفل تكريم أبناء أعضاء جمعية مدينة عيسى التعاونية الاستهلاكية من الطلبة المتفوقين للعام الدراسي 2018.



وقد رحب حميدان برعاية الحفل المذكور لتكريم المتفوقين دراسياً، كما أعرب عن تقديره لجهود مجلس إدارة الجمعية فيما يتعلق بالمساعي المستمرة لتطوير العمل التعاوني، مؤكداً ضرورة السعي لمواجهة التحديات التي تعيق الارتقاء بالحركة التعاونية، في ظل مبدأ التنافسية، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة وتنويع الاستثمارات.



ومن جانبهم، أشاد رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بدعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خلال مسيرتها الطويلة التي تعود إلى نحو 40 سنة، مؤكدين عزمهم على مواصلة العمل بما يضمن تطوير العمل التعاوني في البحرين، وإحياء اتحاد الجمعيات التعاوني، وذلك سعياً لمواجهة التحديات والمتغيرات الاقتصادية في المجتمع.







ل.ب/و.ش



بنا 0940 جمت 06/08/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/08/06 - 46 : 12 PM