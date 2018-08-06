بومبيو : الولايات المتحدة ستطبّق العقوبات ضد ايران لإبعاد نشاطاتها الخبيثة

انكوريج في 06 أغسطس / بنا / تعهّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بأن الولايات المتحدة ستطبّق العقوبات التي أعادت فرضها على ايران بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي.

وقال بومبيو في طريق عودته من سنغافورة الى واشنطن إن تصعيد الضغط على طهران يرمي الى إبعاد النشاطات الإيرانية الخبيثة.



وابتداءً من الساعة 04,01 بتوقيت غرينتش غدا الثلاثاء لن يكون بإمكان نظام إيران شراء الأوراق النقدية الأميركية، كما ان عقوبات واسعة سيتم فرضها على الصناعات الإيرانية، بما في ذلك صادراتها من السجاد و عقوبات على تجارة الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، وتجارة المعادن مثل الصلب والألومنيوم والغرافيت والفحم، والتعاملات المالية الكبيرة بالريال الإيراني وعلى الاحتفاظ بأموال أو حسابات خارج إيران بالريال الإيراني، وعقوبات على الاستثمار في أدوات الدين الإيرانية، وعقوبات على قطاع السيارات الإيراني.



وبحسب تصريحات بومبيو من المقرر أن يشرح البيت الأبيض في بيان لاحقا اليوم العقوبات على إيران.



وتعتبر هذه الدفعة الأولى من العقوبات ، فيما سيبدأ تطبيق الدفعة الثانية نوفمبر المقبل.





خ.س



بنا 0715 جمت 06/08/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/08/06 - 23 : 10 AM