اليابان تحيي الذكرى السنوية ال73 لقصف هيروشيما طوكيو في 06 أغسطس / بنا / أحيت اليابان الإثنين الذكرى السنوية ال73 لإلقاء أول قنبلة ذرية في العالم على مدينة هيروشيما غرب البلاد.

وفي كلمة له قرب نقطة الانفجار من حديقة السلام التذكارية في هيروشيما دعا رئيس بلديتها كازومي ماتسوي الى عالم بدون أسلحة نووية، محذّرا من تصاعد النزعات القومية التي تهدد السلام في العالم.



وحذّر ماتسوي من أن "بعض الدول تعبّر بشكل صريح عن قومية تتمحور حول نفسها وهي تحدّث ترسانتها النووية".



وتعرضت اليابان لهجومين نوويين شنتهما الولايات المتحدة نهاية الحرب العالمية الثانية، استهدفا مدينتي هيروشيما وناغازاغي بعد ثلاثة ايام وخلفا الاف القتلى.





خ.س



بنا 0701 جمت 06/08/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/08/06 - 34 : 10 AM