توقيع اتفاق سلام وتقاسم السلطة في جنوب السودان الخرطوم في 06 أغسطس / بنا / وقع رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار اتفاقا نهائيا للسلام وتقاسم السلطة في العاصمة الخرطوم مساء امس.

ووقع سلفا كير وخصمه رياك مشار الاتفاق الذي يعتزم بموجبه مشار العودة إلى حكومة الوحدة الوطنية كنائب أول للرئيس بين خمسة في هذا المنصب.



وقال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي "تم التوقيع بالأحرف الاولى على اتفاق المسائل العالقة وهذه الاتفاقية هي للتعبير عن التزام الأطراف كلها على وقف إطلاق النار".





خ.س



بنا 0649 جمت 06/08/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/08/06 - 01 : 10 AM