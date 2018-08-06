الشيخ عيسى بن علي يؤكد أن الأنشطة الصيفية تعلم الطلاب على المشاركة المجتمعية وتحمل المسؤولية المنامة في 06 أغسطس / بنا / قام سعادة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة مدير إدارة البرامج الاجتماعية وشؤون المجتمع بمحافظة العاصمة بزيارة للنشاط الصيفي التابع لمركز شباب الديه، الذي يقام برعاية كريمة من معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، وبدعم من البنك الأهلي المتحد، حيث كان في استقباله المسؤولون على المركز يتقدمهم السيد محمد المولاني رئيس مركز شباب الديه، إذ أطلع سعادته خلال الزيارة على الأنشطة والبرامج التي يحتويها البرنامج.

وأشاد سعادته بالعمل الكبير والجهود المبذولة التي تقوم بها اللجنة المشرفة على النشاط الصيفي لإنجاح النسخة الرابعة من البرنامج الذي يحتوي على أنشطة وبرامج ورحلات ترفيهية وتعليمية هادفة ومميزة، تسهم في استثمار وتنمية القدرات الفنية والذهنية للنشء والشباب، إلى جانب دور النشاط في شغل أوقات فراغ المشاركين خلال الإجازة الصيفية.



وأكد عيسى بن علي أن محافظة العاصمة ستواصل دعمها للأنشطة والبرامج الصيفية والشبابية التي تعزز روح الولاء والانتماء للوطن وقيادته لدى المشاركين وتسهم في الاستفادة من أوقات الفراغ خلال الصيف، إلى جانب تعليم الطلاب على المشاركة المجتمعية وتحمل المسؤولية، مضيفاً سعادته أن ذلك يأتي ضمن دور المحافظة في تفعيل مفهوم الشراكة المجتمعية.





أ.ا.ش/و.ش



بنا 0545 جمت 06/08/2018





عدد القراءات : 5 اخر تحديث : 2018/08/06 - 11 : 09 AM