السعودية تستدعي سفيرها في كندا للتشاور وتجمد التعاملات التجارية مع أوتاوا الرياض في 06 أغسطس/ بنا / اعلنت السعودية عن استدعاء سفيرها في كندا للتشاور والطلب من السفير الكندي لدى المملكة بالمغادرة اخلال ال ( 24 ) ساعة القادمة.

كما اعلنت المملكة تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين السعودية وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى، وفق ما أوردت وكالة الانباء السعودية.



وقد أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا أدانت فيه التصريحات الصادرة عن وزيرة الخارجية الكندية وسفارتها في الرياض حول ما أسمتهم "نشطاء المجتمع المدني" في المملكة.

وقالت الخارجية السعودية "انها اطلعت على ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث السلطات في المملكة للإفراج عنهم فوراً".



واكدت الوزارة "أن هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا يُعد ادعاءً غير صحيح جملة وتفصيلاً ومجاف للحقيقة، وأنه لم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة وأن إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعاً ونظاماً ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة".



كما أكدت ايضا "بأن الموقف الكندي يُعد تدخلاً صريحاً وسافراً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية ومخالفاً لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول، ويعد تجاوزاً كبيراً وغير مقبول على أنظمة المملكة وإجراءاتها المتبعة وتجاوزاً على السلطة القضائية في المملكة وإخلالاً بمبدأ السيادة".









و.ش



بنا 0541 جمت 06/08/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/08/06 - 49 : 08 AM