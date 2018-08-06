ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا المدمر إلى 91 قتيلا جاكرتا في 06 أغسطس/ بنا / ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية، امس إلى ما لا يقل عن 91 قتيلا وإصابة أكثر من 200 أخرين.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث سوتوبو نوجروهو إن آلاف الأشخاص نزحوا بعد أن تضررت آلاف المنازل والمبان الأخرى جراء زلزال.



وتابع نوجروهو أن "هذا تقرير أولي ومن المرجح أن يزيد عدد الضحايا لأن تقييم الأضرار مازال مستمرا"، وفق ما ذكرت وكالة الانباء الالمانية.

وأشار إلى إن مناطق "نورث لومبوك" و"إيست لومبوك" والعاصمة الإقليمية "ماتارام" كانت الأكثر تضررا مضيفا أن "معظم الضحايا لقوا حتفهم على الفور بعد تعرضهم لحطام المباني المنهارة".



وأوضح نوجروهو أن انقطاع الكهرباء والاتصالات تسببا في عرقلة عمليات البحث عن المزيد من الضحايا.



وضرب زلزال امس الذي وصلت قوته الى سبع درجات الجزيرة بعد مرور أسبوع فقط من حدوث زلزال أضعف قليلا تسبب في 20 حالة وفاة في الجزيرة السياحية.

وقال مسؤول في المطار إن هناك أضرارا سطحية في أجزاء من مطار ناجورا راي الدولي في بالي لكن عمليات المطار لم تتأثر.









و.ش



بنا 0521 جمت 06/08/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/08/06 - 27 : 08 AM