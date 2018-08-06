مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 06 أغسطس/ بنا / طالعتنا صحف مملكة البحرين اليوم الاثنين بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة وركزت الصحف على الشأن الاقتصادي والنشاطات المحلية كما افردت لأهم واخر التطورات المستجدة، وفيما يلي ابرز العناوين.

/جلالة الملك المفدى يتلقى برقيتي شكر جوابيتين من خادم الحرمين وولي عهده.

/سمو رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل لجنة الشراء الموحد.

/سمو ولي العهد: تعزيز كفاءة الانفاق الحكومي.

/قائد الحرس الملكي يستقبل عددا من المشاركين في قوة الواجب الخاص في عملية إعادة الأمل باليمن.

/سمو الشيخ ناصر بن حمد يفتتح المركز العلمي كأول مركز في العالم يخدم أهداف التنمية المستدامة.

/فتح باب الترشّح للحصول على بعثات وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري بدءاً من 6 أغسطس.

/سمو الشيخ محمد بن مبارك يشيد بتطور العلاقات البحرينية الصينية.

/استحداث 6 مجالات بجائزة سمو الشيخ خليفة بن علي.

/اصدار 547 ترخيص بناء استثماري منذ مطلع 2018.

/ تدهور تاريخي للاقتصاد الايراني عشية تطبيق العقوبات الامريكية.

/وزير الكهرباء يمنح الشهادات المعتمدة لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية للمقاولين.

/وزير الصناعة والتجارة والسياحة يؤكد دعم الحكومة للجامعات الوطنية.

/طلبة جامعة البحرين ينفذون حملات لترويج أفكارهم في «مواسم الإعلان».

/5625 بحرينيا يستعدون لأداء مناسك الحج هذا العام.

/شؤون البلديات: استقرار في حركة تراخيص البناء الاستثماري.. و547 ترخيصاً صادراً منذ مطلع العام.

/ (الإسكان) تدعو عددا من المواطنين لتحديث بياناتهم خلال شهرين.

/معهد البحرين للتدريب ينظم ورشة عمل حول تطبيق التعلم باللعب عبر استخدام التكنولوجيا.

/الانتهاء أعمال توسعة تقاطع شارع المطار وشارع الشيخ سلمان.

/الرئيس السابق للفيفا: لم نطلع على التقرير التفصيلي للبلدان المنافسة لقطر في مونديال 2022.

/«قم» تنتفض والمتظاهرون يهتفون «الموت لحزب الله».

/السعودية تطرد السفير الكندي وتعلن تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا.

/إسرائيل: محادثات التهدئة في غزة تركز على تخفيف الحصار مقابل الهدوء.

/20 قتيلا في حادث تحطم طائرة عسكرية قديمة في سويسرا.

/مقتل ثلاثة جنود من قوات الحلف الأطلسي في عملية انتحارية في أفغانستان.

/تحذير من تسونامي بعد زلزال عنيف في إندونيسيا.



و.ش



بنا 0513 جمت 06/08/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/08/06 - 19 : 08 AM