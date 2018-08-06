الطقس في البحرين: حار وتصاعد الأتربة في بعض مناطق المنامة في 06 أغسطس/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات و الاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم الاثنين سيكون بمشيئة الله تعالى حارا مع بعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار ويتحول إلى حسن خلال الليل.

الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتزداد سرعتها من 12 إلى 17 عقدة، وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا خلال النهار، وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية السرعة لذا يرجى أخذ الحيطة.



ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل، ومن ثلاثة إلى ستة أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمى 43 درجة مئوية و الصغرى 31 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 75 %، والصغرى 15%.



ن.ع/و.ش



بنا 0444 جمت 06/08/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/08/06 - 16 : 08 AM