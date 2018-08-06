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مصرع ما لا يقل عن 20 من المليشيات الحوثية وقيادات ميدانية في ‏معارك في ‏محافظة الجوف اليمنية
2018/08/06 - 52 : 12 AM
عدن في 05 أغسطس/بنا/ قُتل ما لا يقل عن 20 عنصرًا من ميليشيا الحوثي ‏الانقلابية المدعومة من إيران في معارك مع ‏الجيش اليمني، في مديرية المصلوب غربي ‏محافظة الجوف، شمالي شرقي اليمن.


وأفادت مصادر ميدانية يمنية "أن معارك عنيفة ‏دارت بين الجانبين في عدة جبهات ميدانية بمديرية ‏المصلوب وتركزت في منطقتي سداح وملحان".

وأشارت المصادر، وفقًا لموقع (26 سبتمبر) التابع ‏للجيش اليمني إلى أن "من بين قتلى الميليشيا قيادات ‏ميدانية لا تزال جثثهم ملقاة على الأرض في حين ‏أصيب آخرون.".


خ.أ

بنا 2136 جمت 05/08/2018


عدد القراءات : 3         اخر تحديث : 2018/08/06 - 57 : 12 AM
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