سمو رئيس الوزراء يتلقى بـرقية شكر جوابية من صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية‎ المنامة في 05 أغسطس/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر برقية شكر جوابية من صاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية ورئيسة الكومنولث، وذلك ردا على برقية سموه المهنئة لجلالتها بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد ميلادها.





وعبّرت الملكة اليزابيث في البرقية عن شكرها وتقديرها لمشاعر صاحب السمو رئيس الوزراء الكريمة، متمنية لسموه وافر الصحة والسعادة ولمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار.



م.ا.ب/خ.أ



بنا 2057 جمت 05/08/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/08/06 - 03 : 12 AM