بعثة الحج البحرينية تؤكد جاهزيتها التامة والانتهاء من جميع إجراءات أداء مناسك الحج المنامة في 5 أغسطس/ بنا / أكد رئيس اللجنة الإعلامية ببعثة الحج البحرينية السيد أحمد العكبري الجاهزية التامة للفرق واللجان التابعة للبعثة البحرينية والذي يقدر عددهم بحوالي ١٢٠ شخصاً من الجنسين.



وأوضح العكبري أن انطلاق أول فوج لبعثة الحج البحرينية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة قد كان في مطلع الشهر الحالي، كما وينطلق الفوج الثاني بعد غد الثلاثاء ظهراً، وذلك قبل وصول نحو ٥٦٢٥ حاج بحريني للمشاعر المقدسة، في حين من المتوقع وصول لجان البعثة كافة في الأيام القليلة القادمة برئاسة الشيخ عدنان القطان، وأمين عام البعثة السيد خالد المالود.



وفيما يخص الجانب الصحي، فقد بيّن رئيس اللجنة الإعلامية أن البعثة الطبية تعمل على قدم وساق من أجل توفير الراحة للحجيج، حيث خُصصت عيادات طبية متعددة بوجود طاقم متكامل من الأطباء والمسعفين من ذوي الكفاءة برئاسة الدكتور إبراهيم عبيد، فضلاً عن تعاونها مع جمعية الهلال الأحمر.



واشاد العكبري بالتعاون المتواصل من قبل وزارة شؤون الإعلام التي تسهم سنوياً في إعداد برنامج تلفزيوني يومي أثناء أداء مناسك الحج متعلق بالحجاج البحرينيين، من خلال توفير كادر متكامل من الإعلاميين والفنيين.



وأشارت بعثة الحج البحرينية إلى أن اللجنة الأمنية التابعة لها عقدت اجتماعا مع الجانب الأمني في المملكة العربية السعودية الشقيقة للتنسيق حول الأعداد المتوقعة للحملات المسافرة عبر جسر الملك فهد، كما تم التباحث مع مطار البحرين الدولي لتصريح خروج الحجاج، وتسلمت البعثة خارطة مشعر منى وعرفات وتقوم حالياً بالتخطيط وتقسيم الأراضي للحجاج البحرينيين لاسيما بعد زيادة مساحة عرفة إلى 1700 متر مربع لحجاج مملكة البحرين، كما أنها ما زالت تتلقى التعليمات أولياً من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة.



من/ صالح يوسف

م.ا.ب/خ.أ



بنا 1939 جمت 05/08/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/08/05 - 51 : 10 PM