برعاية كريمة من سمو محافظ المحافظة الجنوبية..إطلاق جائزة العمل الخيري (وفاء لأهل العطاء) 2018م المنامة في 5 أغسطس/ بنا / أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة للعمل الخيري (وفاءً لأهل العطاء 2018م) عن الإحتفال بجائزة سموه في الأول من أكتوبر الذي يصادف اليوم العالمي للمسنين، ويفتح باب الترشح على المستوى المحلي وعلى مستوى دول الخليج العربي ودوّل الوطن العربي، في الفترة من 10 من أغسطس لغاية 10 سبتمبر المقبل في ستة مجالات هي:



1- أفضل مشروع خيري لخدمة المسن.

2- أفضل مبادرة خيرية اجتماعية.

3- أفضل عمل فني متميز في مجال العمل الخيري.

4- أفضل عمل فني فوتوغرافي.

5- أفضل نص أدبي خيري.

6- أفضل الممارسات والمشاركات في الأعمال الخيرية الإغاثية للدول المنكوبة.



واشار السيد أحمد محمد البنا رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لرعاية الوالدين إلى أن الجائزة تحظى باهتمام بالغ من سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة الرئيس الفخري للجمعية، مبينا ان الجائزة تهدف الى تعزيز ونشر قيمة العطاء في مجال العمل الخيري لدى فئة الشباب، ونشر ثقافة العمل الخيري على كافة الأصعدة المحلية والدولية والاقليمية.



واوضح البنا ان تسعى الى تشجيع الشباب للانخراط في الأعمال الخيرية في كافة المجالات لتكون محطة للتنافس الشريف في المجال الأكثر شرفاً وهو العمل الخيري، مشيرا الى ان الجائزة تميزت هذا العام بفتح باب الترشح للفرق الشبابية العاملة في المجال الخيري للمشاركة في المسابقة حيث سيتم الإعلان عن الفائزين في ٢٠ سبتمبر المقبل.



واشار البناء الى أن الجائزة تمنح هذا العام لشخصيات ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية على المستوى المحلي والدولي والاقليمي والعالمي الأكثر عطاءً في العمل الخيري.



م.ا.ب/خ.أ



بنا 1934 جمت 05/08/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/08/05 - 47 : 10 PM