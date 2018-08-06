سمو قائد الحرس الملكي يستقبل عددا من المشاركين في مجموعة قوة الواجب الخاص‎ المنامة في 5 أغسطس/ بنا/ استقبل سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي بقاعدة عيسى الجوية مساء اليوم الأحد عدد من المشاركين في مجموعة قوة الواجب الخاص التابعة لقوة دفاع البحرين، والمشاركة في عملية إعادة الأمل بجمهورية اليمن الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، بحضور سمو الرائد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة.



وخلال الاستقبال رحب سمو قائد الحرس الملكي برجال مجموعة قوة الواجب الخاص بقوة دفاع البحرين، وأعرب عن شكره وتقديره لهم على ما يبذلونه دائماً من تفاني وجهد مخلص في أداء الواجب الوطني المقدس، ضمن صفوف قوات التحالف العربي الداعم للشرعية في جمهورية اليمن الشقيقة بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية، مشيدا سموه بتضحياتهم النبيلة المرتكزة على الشجاعة والإقدام على تأدية الواجب الوطني لنصرة الحق، ومشاركة أشقاءهم لإعادة الشرعية إلى جمهورية اليمن الشقيقة.



وتفضل سمو قائد الحرس الملكي بتسليم الأوسمة التقديرية التي منحها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه لعددٍ من ضباط وضباط صف وأفراد قوة الواجب الخاص التابعة لقوة دفاع البحرين، تقديراً لهم على جهودهم الوطنية المخلصة، ودورهم الأخوي الكبير في وقوفهم إلى جانب الأشقاء في الدفاع عن الحق، وما يتحلون به من روح معنوية عالية، واحترافية، وانضباط لأداء رسالتهم السامية.



حضر الاستقبال عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين، وعدد من أهالي المشاركين في مجموعة قوة الواجب الخاص بقوة دفاع البحرين.



م.ا.ب/خ.أ



بنا 1822 جمت 05/08/2018





عدد القراءات : 77 اخر تحديث : 2018/08/05 - 19 : 10 PM