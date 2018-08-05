سمو ولي العهد يتلقى برقيتي شكر جوابيتين من خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد السعودي المنامة في 05 أغسطس/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، برقية شكر جوابية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك رداً على برقية التعزية والمواساة التي بعث بها سموه إليه بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، ضمنها خادم الحرمين الشريفين خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد على مشاعر سموه الأخوية الكريمة، متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة.



كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية شكر جوابية مماثلة من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، اعرب فيها سموه عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد على مشاعر سموه الأخوية الكريمة متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة.











م.ف.ق/خ.أ



بنا 1720 جمت 05/08/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/08/05 - 29 : 08 PM