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السعودية تعرب عن استنكارها للهجوم الانتحاري الذي استهدف قوات حلف شمال الاطلسي شرق افغانستان
2018/08/05 - 04 : 06 PM
جدة في 5 أغسطس / بنا / أعربت المملكة العربية السعودية عن ادانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري الذي استهدف قوات حلف شمال الأطلسي شرق أفغانستان.

ونقل وكالة الانباء السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية التأكيد على وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها ، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا ومتمنيا للمصابين سرعة الشفاء.


ع ذ

بنا 1456 جمت 05/08/2018


عدد القراءات : 1         اخر تحديث : 2018/08/05 - 04 : 06 PM
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