المعسكر الصيفي العاشر يواصل فعالياته بزيارة الطلبة إلى طيران الشرطة ودار النفط والمشاركة في محاضرات متنوعة

المنامة في 5 اغسطس / بنا / ضمن فعاليات برنامج المعسكر الصيفي العاشر الذي تنظمه الأكاديمية الملكية للشرطة بالتعاون مع صندوق العمل "تمكين"، قام الطلبة بزيارة إلى قيادة طيران الشرطة، حيث استمعوا إلى محاضرة تعرفوا فيها على تاريخ ومهام وواجبات قيادة طيران الشرطة، كما قاموا بجولة ميدانية في أنحاء القيادة وغرفة العمليات الجوية وتفقد الطائرة العمودية والتعرف على أهم أجزائها، وتأتي هذه الزيارة تأكيداً على مبدأ الشراكة المجتمعية وتحفيز شباب المستقبل على الخوض في المجال العسكري والإبداع في مجال هندسة الطيران .



أما الزيارة الثانية ، فكانت إلى دار النفط التابع لشركة نفط البحرين "بابكو" ، حيث اطلع الطلبة على تاريخ استكشاف النفط في البحرين وأبرز المحطات التاريخية التي شهدتها الشركة ، كما قاموا بزيارة ميدانية لأول بئر نفط تم اكتشافه في البحرين ، أما الزيارة الثالثة فكانت لمركز المحرق الشبابي النموذجي .



وفي سياق متصل، شارك طلبة المعسكر في محاضرات متنوعة ، حيث كانت الأولى بعنوان "فن الإلقاء" والتي تضمنت شرحاً توضيحياً لإكساب الناشئة مهارات الإلقاء والخطابة والتغلب على جميع مخاوفهم أمام الجمهور ، والعمل على تأسيس متحدث ناجح في المستقبل متمكن من أركان المهارات الأساسية للإلقاء ، فيما كانت المحاضرة الثانية بعنوان "ارتقاء" والتي تعمل على تعزيز ثقافة العمل الجماعي لدى الطلبة من خلال التمارين والأنشطة الحركية والذهنية وربطها مع واقع الحياة بهدف غرس القيم الأخلاقية في العمل الجماعي لدى المشاركين ، أما المحاضرة الأخيرة والتي كانت حول موضوع الإسعافات الأولية فقد تعرف المشاركون على طريقة الإسعاف الأولي بشكل مبسط وطريقة إنقاذ الشخص المصاب بإصابات بسيطة بالإضافة الإنعاش القلبي الرئوي وتطبيقها عملياً ، كما تم إرشادهم بطريقة تضميد الجروح وطرق التعامل مع النزيف والكسور .







م.ف.ق/ع ذ



بنا 1408 جمت 05/08/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/08/05 - 19 : 05 PM