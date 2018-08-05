زلزال بقوة سبع درجات يضرب جزيرة لومبوك باندونيسيا

جاكرتا في 5 أغسطس/بنا/ ضرب زلزال بقوة سبع درجات جزيرة لومبوك الإندونيسية اليوم، بعد إسبوع من زلزال راح ضحيته 17 قتيلًا في الجزيرة التي يرتادها مصطافون.





وبحسب المعهد الجيولوجي الأمريكي فقد حدد مركز الزلازال على عمق 10 كيلو مترات تحت الأرض، وأصدر مسؤولون تحذيرًا من حدوث تسونامي ودعوا السكان إلى الابتعاد من المحيط.



قد أصدرت الوكالة تحذيرا مبكرا من احتمالية وقوع موجات مد عاتية (تسونامي)،ولكنها سجلت موجات محدودة على الساحل بارتفاع نحو 13 سنتميتر، وذلك بعد دقائق من وقوع الزلزال الساعة السابعة وستة وأربعين دقيقة بالتوقيت المحلي ( 1146 بتوقيت جرينتش).



وحسب تقارير محلية تم تسجيل 14 هزة ارتدادية عقب وقوع الزلزال، وكان مركز الزلزال على بعد 18 كيلومترا شمال شرق منطقة نورث لومبوك بالجزيرة، وعلى عمق 15 كيلومترا.



وقد شعر سكان جزيرة بالي والجزء الشرقي من إقليم جاوة الشرقية بالزلزال.



ويشار إلى أن إندونيسيا تستضيف حاليا مؤتمرين وزاريين بشأن الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب مع استراليا في بالي ولومبوك.



خ.أ



بنا 1355 جمت 05/08/2018





عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2018/08/05 - 06 : 05 PM