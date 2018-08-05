وزير المواصلات والاتصالات يستقبل سفير دولة الكويت

المنامة في 5 اغسطس / بنا / استقبل سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات سعادة عميد السلك الدبلوماسي سفير دولة الكويت الشقيقة لدى مملكة البحرين الشيخ عزام مبارك الصباح ، حيث جرى استعراض الترتيبات اللازمة لتدشين مبنى المسافرين الجديد في مطار الكويت الدولي.



وفي بداية اللقاء رحب الوزير بسعادة السفير، و تم استعراض الترتيبات بشأن تدشين شركة الخطوط الجوية الكويتية أول رحلاتها من مبنى الركاب (T4) الجديد في مطار دولة الكويت الدولي إلى مملكة البحرين في تمام الساعة الثامنة صباحا من يوم الاربعاء الموافق 8 أغسطس الجاري.



حيث تجدر الإشارة بأن مطار الكويت الدولي الجديد يخضع للعديد من التجارب التشغيلية، حيث ستنطلق اول رحلة طيران من مبنى المسافرين الجديد بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والمختصين في قطاع الطيران والاعلاميين.



وبهذه المناسبة، وجه سعادة الوزير كمال بن أحمد محمد التهنئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ولي العهد، وسمو الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله بهذه المناسبة التاريخية لبدء التشغيل التجريبي لمشروع مطار الكويت وعلى دعمهم ومتابعتهم لتحقيق هذا الإنجاز الكبير الذي يمثل نقلة نوعية في خدمات منظومة النقل الجوي لدولة الكويت، واضاف سعادته "إنه لمن دواعي فخرنا أن تقوم شركة الخطوط الجوية الكويتية بتشغيل أول رحلاتها من مطار الكويت الدولي الجديد متجهة إلى مطار البحرين الدولي.



ومن جانبه، عبر سعادة عميد السلك الدبلوماسي سفير دولة الكويت الشقيقة لدى مملكة البحرين الشيخ عزام مبارك الصباح عن مدى سعادته لهذا الحدث التاريخي المهم الذي سوف تسطر من خلاله دولة الكويت أحدى إنجازاتها الحضارية، منوها أن الإطلاق التجريبي يأتي تأكيدا للعلاقات المتميزة والمتجذرة بين البلدين الشقيقين وتجسيدا للمكانة الخاصة التي تحتلها مملكة البحرين لدى دولة الكويت قيادة وشعبا، شاكراً سعادته جميع من ساهم في نجاح الإطلاق التجريبي لرحلة شركة الخطوط الجوية الكويتية من منتسبي الهيئات والجهات الحكومية لدى الدولتين الشقيقتين.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1342 جمت 05/08/2018





عدد القراءات : 3 اخر تحديث : 2018/08/05 - 48 : 04 PM