فتح باب الترشّح للحصول على بعثات وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري ابتداءا من غد الاثنين

المنامة في 5 اغسطس / بنا/ أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، حرص مجلس أمناء الوقف على تحقيق الأهداف التي وضعها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لهذا الوقف التعليمي الخيري، وتعظيم الاستفادة منه من خلال إتاحة الفرصة أمام أبناء مملكة البحرين لاستكمال تعليمهم الجامعي، بما يعزز توجه المملكة الدائم نحو الاستثمار في العنصر البشري كثروة حقيقية نحو البناء والتنمية.



وأعرب سموه عن ارتياحه الكبير للإقبال المتزايد من أبناء مملكة البحرين ممن تنطبق عليهم شروط ومعايير الاستفادة من بعثات وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، جاء ذلك بمناسبة الإعلان عن فتح باب الترشيح للدفعة السادسة من بعثات الوقف بدءاً من يوم غد الاثنين الموافق 6 أغسطس.



ودعا الإعلان الطلبة الراغبين في الاستفادة من هذه البعثات إلى التقدم بطلبات الترشيح في صالة وزارة التربية والتعليم بمدينة عيسى، حيث أن البعثات المطروحة لهذا العام مخصصة للدراسة على مستوى البكالوريوس في الجامعات الحكومية والخاصة في مملكة البحرين.



هذا وأوضحت الدكتورة منى البلوشي أمين سر وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري أن باب الترشح سيكون مفتوحاً للطلبة خريجي المرحلة الثانوية الحاصلين على معدل 80% فما أكثر للحصول على البعثات المقدّمة من الوقف لدراسة البكالوريوس، بالإضافة إلى ضرورة توافر الشروط الخاصة بالترشح لبعثات الوقف، والتي من بينها أن يكون المتقدم بحريني الجنسية، وألا يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أكثر من سنتين، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة ومعايير الحصول على هذه البعثات.



وبإمكان الراغبين في التسجيل للاستفادة من بعثات الوقف التوجه إلى صالة وزارة التربية والتعليم بمدينة عيسى خلال الفترة من 6 أغسطس إلى 19 أغسطس الجاري، من التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً.







م.ف.ق/خ.أ



بنا 1324 جمت 05/08/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/08/05 - 36 : 04 PM