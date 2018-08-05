في حصيلة العام الدراسي 2018/2017 .. أكثر من 140 نشاطا في جامعة البحرين لصقل مواهب الطلبة ومهاراتهم

المنامة في 5 أغسطس/بنا/ ذكرت جامعة البحرين أن النشاط الطلابي في أروقة الجامعة شهد تنوعاً ملحوظاً من خلال إقامة النشاطات والفعاليات المعدَّة لتنمية المهارات والقدرات الفكرية والبدنية والحسيَّة المختلفة لدى الطلبة.



وأشارت إلى أن دائرة الأنشطة الطلابية بعمادة شؤون الطلبة أقامت نحو 143 نشاطاً في مجالات ثقافية واجتماعية، وفنية، ورياضية منوعة خلال الفصلين: الأول والثاني من العام الجامعي المنصرم (2017/2018). وتأتي هذه النشاطات ضمن أهداف عمادة شؤون الطلبة، الرامية إلى صقل شخصية الطالب عبر الأنشطة اللاصفية، وإيجاد بيئة تساعده على الإبداع والابتكار.



وأوضحت أن عمادة شؤون الطلبة بالجامعة تعمل على تحقيق رسالة تتضمن "العمل على توفير المناخ والبيئة الملائمة لخلق حياة جامعية أفضل لطلبة الجامعة، وذلك من خلال تأدية دور متناسق ومتكامل للعملية التعلّمية في الجامعة، وتوفير أفضل الإمكانات للطلبة في سبيل استنهاض الجهود الطلابية للمشاركة والمساهمة في العمل الطلابي على كافة أصعدته، وطرح شبكة واسعة من البرامج والخدمات عالية الجودة، وحث الطلبــــة على الإبـداع والابتكــار والإضافة."



وسجَّلت بيانات شعبة الأنشطة الثقافية والاجتماعية في دائرة الأنشطة الطلابية استفادة مجموعة كبيرة من الطلبة شاركوا في ثماني فعاليات نظمتها الشعبة، وهي: محاضرة (المضادات الحيوية ..استخدامها بحكمة)، ومحاضرة (آفاق ثقافية)، و(مسابقة ثقافية على كأس عمادة شؤون الطلبة)، و(أصبوحة شعرية وحفل تكريم المسابقات الأدبية) ويوم (كيف أحمي نفسي من الإصابة بالسكري)، و"زيارة ثقافية إلى صرح ميثاق العمل الوطني"، و(مسابقة المناظرة الجامعية الأولى).



ويحرص الطلبة على الاشتراك أو الحضور في الفعاليات الرياضية بشكل ملحوظ، إذ شارك أكثر من 1500 طالب وطالبة في ألعاب رياضية وبطولات داخلية منوعة أقامتها شعبة الأنشطة الرياضية، منها: كرة القدم، الطائرة، والسلَّة، والتنس، والاسكواش، والبليارد، وبطولة مفتوحة لألعاب القوى. كما شارك الطلبة في ألعاب ذهنية متنوعة.



وفي الإطار نفسه، أقامت الهيئات الطلابية (الجمعيات والأندية الطلابية) نحو 121 نشاطاً، منها أربعة نشاطات نظمتها جمعية كلية الآداب، وثمانية نشاطات نظمتها جمعية كلية إدارة الأعمال، وخمسة نشاطات أقامتها جمعية كلية الحقوق، وكذلك جمعية كلية الهندسة، وثلاث فعاليات نفذتها جمعية كلية تقنية المعلومات. فيما نظمت جمعية كلية العلوم نشاطاً واحداً، ويستثمر كثير من الطلبة أوقات فراغهم في التواجد داخل الأندية التي تعمل على تطوير وصقل مهاراتهم الفنية المنوعة. وفي هذا الصدد نظم نادي التصوير فعاليات عدة هي: ورشة (كيف أنظر للصورة)، ورشة (ابتكار الصورة) وجولة تصويرية في مصنع الفخار في قرية عالي، ودورة بعنوان (ستوديو التصوير)، ومعرض تصوير فوتغرافي بعنوان(Dimension Monochrome)، وجولة في سوق المنامة القديم.



وتدرَّب الطلبة في نادي الإعلام، على الفواصل المتحركة المتلفزة، وطرق المونتاج، وطبع الصور، وتجربة الدراسة في الخارج، والأزياء والمكياج لبرامج التلفزيون، وطرق تصوير المنتجات ورشة بعنوان (اكتشف صوتك)، وحضر الطلبة في نادي المسرح، ورشة توضح إعداد الممثل، وأخرى لكتابة النصوص المسرحية، وجلسة نقاشية حول النص المسرحي، وورشة الوقوف على الخشبة، كما زار الطلبة المسرح الوطني والصالة الثقافية، وشاهدوا الأفلام القصيرة، وتدربوا على وضع أساسيات المكياج السينمائي والمسرحي.



وأقام نادي الفنون الجميلة ورشة لتعليم المبتدئين الخط العربي، وورشة رسم البورتريه، ورشة الرسم ورشة الخط الكوفي المربع، وورشة اللوحات من المواد المستهلكة. وفي نادي الموسيقى حضر الطلبة، ورشة البيانو، ورشة القيتار، وإقامة حفلة غنائية، وثقَّف نادي أصدقاء البيئة الطلبة بجوانب بيئية وصحية عبر ورشة (جامعتي خضراء)، ومحاضرة (قل نعم للطعام الصحي).



وفي استطلاع لرأي الطلبة في جامعة البحرين، شمل 127 طالباً وطالبة من مختلف الكليات والتخصصات، أظهرت النتائج أن 53% يفضلون حضور الدورات التدريبية للاستفادة منها في جوانب حياتية ومعرفية عدة، وذلك من أصل 15 نشاطاً يشمل: ورش عمل منوعة، وندوات، ومحاضرات، وأنشطة تطوعية، ومسابقات ثقافية، وفنية، ودينية، وأمسيات وأصبوحات شعرية، والألعاب الرياضية، والعروض المسرحية، وحضور السينما والموسيقى. كما أظهر الاستطلاع أن 51% يفضلون حضور الحفلات الموسيقية، تلا ذلك الرغبة في الاستفادة من ورش العمل بنسبة 49%.



وتعد دائرة الأنشطة الطلابية من الدوائر ذات الأثر الكبير في حياة الطالب الجامعي، فهي تضطلع بمهمة صقل الشخصية الطلابية، وتنمية القدرات الإبداعية للطلبة من خلال إتاحة المجال أمامهم ليستكشفوا قدراتهم الخاصة، فيعملوا على تنميتها بما توفره لهم من أدوات وإمكانيات لتحقيق ذلك. والدائرة تنفذ أهدافها من خلال أربع شعب: شعبة الأنشطة الثقافية والاجتماعية، شعبة الأنشطة الرياضية والتجوالية، شعبة الهيئات الطلابية، وشعبة الأنشطة الفنية.











م.ف.ق/خ.أ



بنا 1320 جمت 05/08/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/08/05 - 27 : 04 PM