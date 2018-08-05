وزير شئون الكهرباء والماء يمنح الشهادات المعتمدة لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية لثاني دفعة من المقاولين والاستشاريين

المنامة في 05 أغسطس/ بنا/ قام الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء صباح اليوم بمركز التدريب التابع لهيئة الكهرباء والماء في سترة بمنح شهادات اجتياز البرنامج التدريبي لمركبي أنظمة الطاقة الشمسية للمقاولين والاستشاريين في دورته الثانية للعام 2018م، وكان عدد الذين اجتازوا البرنامج التدريبي قد بلغ 46 مقاولاً واستشارياً بواقع 92% من اصل 52 من المشاركين في هذا البرنامج التدريبي المكثف والذي أقيم على مدى أسبوع خلال شهر يونيو الماضي والذي نظمته وزارة شئون الكهرباء والماء بالتعاون مع وحدة الطاقة المستدامة والشركة الاستشارية العالمية (Technology J Lanka)، و شركة( CESI).





حضر الاحتفال المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد أمين الشرقاوي، وعدداً من المسؤولين، حيث يأتي هذا البرنامج التدريبي كجزء مهم من استراتيجية تنفيذ وتشجيع استخدامات الطاقة المتجددة في مملكة البحرين خطوة إيجابية لتمكين الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة لتسهم بدفع عجلة النماء الاقتصادي في المملكة.



وبهذه المناسبة صرح الوزير ميرزا بأن اهتمامنا بالطاقة المتجددة يأتي انطلاقاً من اهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله و رعاه بتشجيع الاستفادة من الطاقة النظيفة في البلاد من اجل تحقيق التنمية المستدامة، ويأتي ضمن الخطوات التي تسعى من خلالها مملكة البحرين لتحقيق الاهداف الوطنية المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، كما تقدم الوزير ميرزا بالشكر إلى المسئولين في هيئة الكهرباء والماء ووحدة الطاقة المستدامة والشركة الاستشارية J( Lanka ) وشركة ( CESI) على تعاونهم وجهودهم التي جاءت بنتائج مثمرة للدفعة الثانية لهذا البرنامج التدريبي، وأضاف بأن ختام هذه الدفعة ليس إلا بداية حيث أنه سيتم طرح البرنامج بين فترة وأخرى خلال السنة لتغطية احتياجات السوق المحلية في توفر المقاولين والاستشاريين المؤهلين لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، ومن المؤمل أن يتم طرح التسجيل للورشة التدريبية الثالثة خلال الفترة المقبلة.



وفي هذا الصدد هنّأ سعادة السيد أمين الشرقاوي، المنسّق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سعادة الوزير الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا، وزير شئون الكهرباء والماء على نتائج الدورة التدريبية الثانية الخاصة بتركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية للمعنيين بالتركيب والصيانة، والتي تمثّل نقلة إيجابية نحو توفير إستهلاك الطاقة بشكل عام، كما وستساهم في خلق فرص عمل جديدة في مجال نقل تكنولوجيا حديثة الى البحرين، وكذلك في مجال التركيب والصيانة حيث سيتمكن المواطن من تركيب ألواح طاقة شمسية في المنازل وفي المصانع والفنادق مما يخفّض التكلفة للمواطن ، ويعزّز دور القطاع الخاص، وأوضح سعادة الشرقاوي بأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل على دعم وحدة الطاقة المستدامة بإمدادها بالخبرات الفنية اللأزمة لتحقيق أهداف الخطة الوطنية للطاقة الجديدة.



وكما أعرب في تصريحه السيد أمين الشرقاوي عن ثقته في إمكانية تحقيق نسبة 5% للطاقة الجديدة قبل حلول العام 2025 حيث أنه قطاع واعد وسوف يساعد البحرين على جذب الاستثمارات الجديدة مما سيخلق فرص عمل للشباب البحريني، مؤكدا أن هذه الأنشطة تعدّ من أهم الخطوات الداعمة التي من شأنها أن تعزز خطى المملكة تجاه تحقيق النسب الوطنية للطاقة التي قام مجلس الوزراء باعتمادها في بداية عام 2017، وتحقيق الالتزامات الدولية للمملكة، ومن ضمنها أهداف التنمية المستدامة، وخاصةً الهدف السابع وهو الهدف المعني بكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة. وقد أفاد سعادته تطلع الأمم المتحدة لمواصلة التعاون مع وحدة الطاقة المستدامة ، لتقديم الدعم الفني لتحقيق أهداف الخطط الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.



ونوه السيد أمين إلى أن أهداف التنمية المستدامة هي إطار يتمتع بنفس القدر من الأهمية بالنسبة لكل من الدول المتقدمة والدول النامية حتى عام 2030م، إن أهداف التنمية المستدامة تتيح الفرصة للاستجابة لتطلعات مواطني العالم من أجل عالم ومستقبل أكثر سلاما وازدهارا واستدامة، وقد ورد هذا أيضا في الدعائم الخمسة للتنمية المستدامة: الرخاء ، الشراكة ، السلام ، الكوكب ، والناس.



ومن جانبهم عبّر المقاولون والاستشاريون المشاركون في هذه البرنامج التدريبي عن بالغ شكرهم وامتنانهم للوزير، والمسئولين القائمين على تنظيم البرنامج التدريبي لإتاحتهم الفرصة للحصول على شهادة معتمدة تؤهلهم من استكمال اجراءات رخصة القيام بأعمال تركيب وربط أنظمة الطاقة الشمسية في شبكة الكهرباء الحكومية التي ستمنحها هيئة الكهرباء والماء بموجب اجتيازهم البرنامج التدريبي ومتطلبات أخرى، وسيتم الإعلان عن أسماء شركات المقاولين والاستشاريين المرخصين على الموقع الإلكتروني لهيئة الكهرباء والماء في القريب العاجل ليتمكن الأشخاص من الاطلاع عليهم والتعامل معهم في كل ما يخص تركيب أنظمة الطاقة الشمسية سواء في المنازل أو المنشآت العامة، كما بالإمكان للراغبين من المؤسسات والأفراد ذوي الصلة والاهتمام بالاطلاع على الدورات التدريبية والورشات التدريبية المماثلة التي تعتزم الوحدة طرحها خلال العام عبر الموقع الإلكتروني www.seu.gov.bh .







ن.ف/خ.أ



بنا 1314 جمت 05/08/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/08/05 - 24 : 04 PM