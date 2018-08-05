أمانة النواب تستقبل الفائزين في البرنامج الانتخابي (صوت شباب 2030)

المنامة في 5 اغسطس / بنا/ استقبلت الأمانة العامة لمجلس النواب صباح اليوم الطلبة الفائزين في البرنامج الانتخابي (صوت شباب 2030)، استكمالاً لبرنامج مشروع مدينة شباب 2030 الانتخابي الذي شاركت فيه الامانة العامة للمجلس والمقام بتنظيم وبالتعاون مع وزارة شؤون الشباب و الرياضة، و المجلس الأعلى للمرأة، ومعهد التنمية السياسية، والذي يهدف الى تدريب الفائزين في البرنامج الانتخابي على آلية سير عمل الجلسات في مجلس النواب و طريقة طرح المقترحات و القوانين وابرز التشريعات والقضايا المطروحة على الساحة المحلية الشبابية.





وفي هذا السياث قام السيد ماهر العمادي رئيس قسم شِؤون الجلسات بالأمانة العامة للمجلس بتقديم ورشة تدريبية للطلبة الفائزين شمل عرضاً مرئياً و سيناريو اولي لانعقاد وافتتاح اول جلسة لمجلس النواب في بداية الفصل التشريعي للمجلس، و تخللها رئاسة رئيس السن من السادة النواب، واداء القسم الدستوري، و انتخاب رئيس مجلس النواب، كما تم استعراض كيفية توجيه الاسئلة للوزراء المعنيين بالحكومة الموقرة، وعرض سبل والية مناقشتها واستعراضها خلال الجلسة، إضافةً الى كيفية تقديم الاقتراحات والمشروعات بقوانين في جلسات المجلس.



وذكرت الأمانة العامة بمجلس النواب أن مشاركتها بهذا البرنامج تأتي بتوجيهات كريمة من معالي المستشار احمد بن ابراهيم الملا رئيس مجلس النواب، وبإشراف من سعادة السيد عبدالله بن خلف الدوسري الامين العام للمجلس والهادفة الى تعزيز الثقافة البرلمانية والتشريعية لدى الشباب والناشئة، واخراط هذه الفئة بالعمل النيابي والتشريعي وصقل مواهبهم وخبراتهم ، وبالتزامن مع قرب موعد الانتخابات في مملكة البحرين و من منطلق تعزيز الثقافة البرلمانية و الديمقراطية و دعما للمشروع الاصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله و رعاه ، و بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة البحرينية، و ضمن برامج مدينة شباب 2030 و الذي يعمل على تدريب الشباب على المبادئ الاساسية للعملية الانتخابية، وتعزيز الانتماء و المواطنة لدى الشباب البحريني.





يأتي برنامج (صوت شباب 2030) كنشاط تفاعلي استعدادا لموسم الانتخابات النيابية والبلدية القادمة، وأهمية ممارسة الحق السياسي واستقلالية الصوت الانتخابي، كما يركز البرنامج على تعريف المشاركين بأبعاد مشاركة المرأة في الحياة السياسية وأثر ذلك على التنمية والبناء الوطني، وهو ما ينسجم مع موضوع يوم المرأة البحرينية الذي يحتفي بمساهماتها في المجال التشريعي والعمل البلدي.















م.ف.ق/خ.أ



بنا 1305 جمت 05/08/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/08/05 - 15 : 04 PM