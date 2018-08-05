جلالة الملك المفدى يتلقى برقيتي شكر جوابيتين من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي المنامة في 05 أغسطس/ بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك رداً على برقية التعزية والمواساة التي بعث بها جلالته إليه بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، ضمنها خادم الحرمين الشريفين خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على مشاعر جلالته الأخوية والطيبة، متمنياً لجلالته موفور الصحة والسعادة.

كما تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية مماثلة من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية أعرب فيها سموه عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على مشاعر جلالته الأخوية الكريمة متمنياً لجلالته موفور الصحة والسعادة.





ن.ف/خ.س



بنا 1227 جمت 05/08/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/08/05 - 31 : 03 PM