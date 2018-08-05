تحالف دعم الشرعية يكشف تورط الحوثيين في هجوم بقنابل الهاون على سوق السمك ومستشفى الثورة بالحديدة الرياض في 5 أغسطس /بنا/ كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن أدلة جديدة من خلال صور للأقمار الاصطناعية تثبت تورط مليشيا الحوثي في الهجوم الذي وقع الخميس على سوق السمك ومستشفى الثورة في الحديدة ، بقنابل الهاون ، في حين نشر أيضا صورا للمنشأتين قبل وبعد الهجوم .



وقال مصدر في التحالف، نقلا عن وكالة انباء الامارات، انه تم جمع الأدلة الجديدة في اطار تحقيق شامل يجريه التحالف مع شركاء غربيين حول الانفجارات.



وأضاف انه و"خلافا للتقارير الإعلامية الأولية وادعاءات الحوثيين، فإن الأدلة تؤكد بوضوح ان الأضرار التي لحقت بالمنشأتين سببتها قنابل هاون أطلقت من مكان قريب من موقع الهجوم".



واشار المصدر الى ان الهجوم استهدف مستشفى الثورة المهم في اليوم الذي كان يخطط فيه لإطلاق حملة للتطعيم ضد الكوليرا، وفيما كان مجلس الأمن يستمع لإحاطة عن الوضع في اليمن من المبعوث الاممي مارتن غريفيث.



خ.س



بنا 1210 جمت 05/08/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/08/05 - 16 : 03 PM