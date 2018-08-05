جلالة الملك المفدى يتلقى برقية شكر جوابية من ملكة مملكة الدنمارك المنامة في 05 أغسطس/ بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، برقية شكر جوابية من صاحبة الجلالة الملكة مارجريت الثانية ملكة مملكة الدنمارك الصديقة، وذلك رداً على برقية جلالته المهنئة لجلالتها بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد ميلادها.



وعبرت الملكة مارجريت في البرقية عن شكرها وتقديرها لمشاعر جلالة الملك المفدى الكريمة متمنية لجلالته موفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار.





ن.ف/خ.س



بنا 1209 جمت 05/08/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/08/05 - 15 : 03 PM