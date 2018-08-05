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الاحتلال الاسرائيلي يصدر 49 أمر اعتقال إداري بحق أسرى بينهم طفل
2018/08/05 - 59 : 02 PM
رام الله في 05 أغسطس / بنا / أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 49 أمر اعتقال إداري بحقّ عدد من الأسرى، لمدد تتراوح بين أربعة وستة شهور قابلة للتجديد عدّة مرات.
وأوضح محامي نادي الأسير محمود الحلبي، اليوم، نقلا عن وكالة الانباء الفلسطينية، أن من بين الأوامر الصادرة أمراً مجدّداً صدر بحقّ الطفل ليث أبو خرمة (17 عاماً)، لمدّة ثلاثة شهور إضافية، علماً أنه معتقل منذ تاريخ 20 سبتمبر 2017، إضافة إلى 20 أمراً صدرت بحقّ أسرى أمضوا أشهراً وسنوات قيد الاعتقال الإداري.

خ.س

بنا 1153 جمت 05/08/2018


عدد القراءات : 51         اخر تحديث : 2018/08/05 - 59 : 02 PM
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