جلالة الملك المفدى يتلقى برقية شكر جوابية من إمبراطور اليابان المنامة في 05 أغسطس/ بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، برقية شكر جوابية من جلالة الإمبراطور اكيهيتو إمبراطور اليابان، وذلك رداً على برقية جلالته المعزية له بضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات التي غمرت مناطق عديدة جنوبي وغربي اليابان وخلفت العشرات من الضحايا وشردت مئات الآلاف، عبر فيها عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على مشاعر جلالته الطيبة النبيلة، متمنياً لجلالته موفور الصحة والسعادة ولشعب مملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار.



أ.ا.ش/خ.س



بنا 0804 جمت 05/08/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/08/05 - 14 : 11 AM