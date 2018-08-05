هجوم انتحاري يستهدف قافلة للقوات الاجنبية في أفغانستان كابول في 05 أغسطس/ بنا / قال مسؤولون أفغان أن انتحاريا استهدف بسيارة مفخخة صباح اليوم الاحد قافلة للقوات الاجنبية في إقليم "باروان" الافغاني.



ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن قناة "تولو.نيوز" التلفزيونية الافغانية أن الهجوم وقع حوالي الساعة السادسة صباحا، بالتوقيت المحلي، عندما كانت القافلة تسير في منطقة "خالا زاي" بإقليم باروان.



وأوضحت أن الهجوم لم يسفر عن ضحايا من المدنيين، ولم ترد تقارير حول سقوط ضحايا بين صفوف القوات الاجنبية، مؤكدة ان حركة طالبان أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.







و.ش/خ.س



بنا 0736 جمت 05/08/2018





عدد القراءات : 75 اخر تحديث : 2018/08/05 - 47 : 10 AM