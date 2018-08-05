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تحطم طائرة ثانية صغيرة في جبال الألب بسويسرا
2018/08/05 - 31 : 10 AM
زوريخ في 05 أغسطس / بنا / تحطمت طائرة ركاب صغيرة ثانية في جبال الألب بسويسرا امس بعد ساعات فقط من سقوط طائرة صغيرة ومقتل أسرة من أربعة أفراد.

ولم تذكر السلطات تفاصيل تذكر عن الحادث الثاني ولكن شركة الطيران المحلية جيه يو-أير قالت ِإن إحدى طائراتها التي تتسع لسبعة عشر راكبا بالإضافة إلى طيارين اثنين تحطمت.

وقالت صحيفة بليك المحلية إن كل ركاب الطائرة لقوا حتفهم، دون ان يُعرف عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها.

وقالت الشرطة على تويتر إن خمس طائرات هليكوبتر وبعثة إنقاذ كبيرة أرسلت إلى موقع الحادث الذي وقع في الجانب الغربي من جبال بيز سيجناس في منطقة جروبوندين.

وكانت طائرة صغيرة قد تحطمت في وقت سابق من يوم السبت في ممر رينج الجبلي بمنطقة نيدفالدن . وتجري السلطات تحقيقات في الحادثين.


خ.س

بنا 0714 جمت 05/08/2018


عدد القراءات : 78         اخر تحديث : 2018/08/05 - 31 : 10 AM
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