اوتاوا تبدي استعدادا للانضمام الى مفاوضات نافتا اوتاوا في 05 أغسطس / بنا / أعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند استعدادها لاستئناف المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) مع الولايات المتحدة والمكسيك في أي وقت.



وقالت فريلاند "إن كندا مستعدة ومصممة على التفاوض في أي مكان وفي أي وقت".



ولم تشارك كندا في مفاوضات الاسبوع الماضي في واشنطن بين مفاوضين أميركيين ومكسيكيين، موضحة أن البلدين كانا يرغبان في بحث مسائل ثنائية.

ومن المقرر أن يلتقي مسؤولون مكسيكيون وأمريكيون مرة أخرى هذا الأسبوع لبحث قضايا محل خلاف.



وقالت فريلاند إنها مستعدة للانضمام لهذه المحادثات في أي وقت.

وبدأت المفاوضات لتعديل نافتا منتصف أغسطس 2017 بطلب من ترامب الذي يعتبر الاتفاقية مسؤولة عن إلغاء آلاف الوظائف في الولايات المتحدة.



واتفقت الدول الثلاث على وجوب تحديث النص الساري منذ 1994، غير أن المحادثات اصطدمت بتشدد مطالب إدارة ترامب الداعية خصوصا إلى تبني بند يتيح للأطراف كل خمس سنوات وضع حد للاتفاقية.







خ.س



بنا 0704 جمت 05/08/2018





عدد القراءات : 92 اخر تحديث : 2018/08/05 - 09 : 10 AM