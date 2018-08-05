الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من رام الله وبيت لحم وينصب حواجز عسكرية في جنين رام الله في 05 أغسطس / بنا / اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الأحد، 7 فلسطينيين في مدينتي رام الله وبيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية ان قوات الاحتلال اعتقلت، فجرا، شابين، عقب دهم منزلي ذويهما في قرية كوبر، كما أصيب شاب بحالة اختناق، جراء استنشاقه الغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت بعد انسحابها من البلدة.



كما اعتقلت تلك القوات الليلة الماضية 4 فلسطينيين من قرية أم صفا شمال غرب رام الله، واعتقلت، فجر اليوم، شابا من مخيم العزة شمال بيت لحم.



ونصبت قوات الاحتلال ، الليلة الماضية، وفجر اليوم الأحد، عددا من الحواجز العسكرية جنوب جنين.



وأفادت مصاد محلية في جنين لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال نصبت 4 حواجز عسكرية على مداخل بلدتي الزبابدة، وقباطية، وعلى الشارع الالتفافي، وآخر بالقرب من الجامعة العربية الأمريكية، ودققت في بطاقات المواطنين، واستجوبتهم، ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين في ظل الانتشار المكثف لدورياتها.





خ.س



بنا 0613 جمت 05/08/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/08/05 - 18 : 09 AM