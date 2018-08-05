مطالعات الصحف في مملكة البحرين المنامة في 05 أغسطس/ بنا / طالعتنا صحف مملكة البحرين اليوم بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة وركزت الصحف على الشأن الاقتصادي والنشاطات المحلية كما افردت لأهم واخر التطورات المستجدة، وفيما يلي ابرز العناوين



تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس الوزراء..صرف اجور متأخرة لعمال شركة انشائية

المؤشرات تنبئ بتغييرات في ايران ..عبدالله بن احمد : حان وقت الحساب لكل نظام رعى الارهاب

مدينة شباب 2030 تستقبل وزيرة الصحة والمدير الاقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية

الاعلى للصحة : ضوابط لعلاج العقم والسمنة في الضمان الصحي

ضمن خطة لتطوير المرافئ.. وكيل الزراعة انشاء سوق للسمك في مرفأ عسكر للصيادين

التنظيم العقاري : 6 اشهر امام المطورين لتوفيق اوضاعهم

تنفيذ 422 وحدة اسكانية في قلالي ووادي السيل ب 1.2 مليون دينار

رغم صغر حجم السوق بقيمة 22 مليار دولار: بورصة البحرين تحتل المركز الثاني بين بورصات الخليج

2.3 مليون دينار ارباح "زين البحرين"

"البحرينية الكويتية" تتجه للاندماج مع "التكافل"

200 رخصة لصيد الروبيان تم تجديدها في الموسم الجاري

بعد هبوط العملة الايرانية الى ادنى المستويات ودائع البحرينيين في ايران مهددة بالضياع ..والخسائر وصلت 50%

السعودية تطالب مجلس الامن بالتحرك ضد الحوثيين

مئات المتظاهرين يهاجمون حوزة دينية قرب طهران





خ.س



بنا 0531 جمت 05/08/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/08/05 - 36 : 08 AM